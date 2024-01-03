Снижение точно будет: насколько может упасть курс доллара в Украине в январе

Эксперт поделился своим прогнозом

На наличном рынке в Украине курс доллара в течение некоторого времени только поднимался. Однако эксперты уверяют, что это сезонное изменение цены.

С 2014 года и до конца января американская валюта в нашей стране дорожала, а уже в июне-июле подешевела. Пока волатильность на рынке можно объяснить многими факторами, как говорит президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии для "Факты ICTV".

Факторы, влияющие на ценообразование доллара

По словам Андрея Дубаса, обычно к концу года в стране появляется больше национальной валюты в связи с расходами на тендеры, зарплаты и тому подобное. Кроме того, посевная компания или мера валютной выручки могут быть причиной курсового колебания.

Он напомнил, что к концу 2022 года и в начале 2023 года в Украине наблюдался рост курса до 42-43. Но уже в июне цена доллара снизилась до 37 гривен.

"Вспомним осень 2022 года. С 10 октября Россия начала неожиданные массированные ракетные атаки на Украину. Наша критическая инфраструктура испытывала разрушения и повреждения. Среди украинцев это спровоцировало панику в обществе. И как следствие, курс доллара пополз вверх ", — говорит Дубас.

Что будет с курсом в январе

Как прогнозирует президент Ассоциации украинских банков, в январе есть вероятность небольшого подорожания доллара, однако со временем курс вернется назад.

"Пока трудно спрогнозировать, к какой отметке — до 37 грн или до 38 грн, но снижение точно будет ", — говорится на сайте.

В то же время у Украины есть резервы на первый квартал, которые помогут стабильно функционировать экономике.

"Если до марта возобновится ритмичность западной финансовой поддержки Украины и у НБУ не будет необходимости проводить эмиссию, то все с курсом будет хорошо ", — подчеркнул эксперт.

Он также добавляет, что в начале декабря 2023 НБУ снял все ограничения на операции с иностранной валютой, а потому, если бы ситуация на рынке была плохой, то регулятор никогда бы не снял эти ограничения.

Поэтому, по словам Дубаса, курс доллара в январе 2024 года в обменниках будет в пределах 39-39,30, а дальше начнется спад цены. А небанковские финучреждения или обменники будут предлагать валюту немного дороже, чем в банках.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 января

По данным портала "Минфин", в среду, 3 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,20 грн (покупка) и 39,00 (продажа). Наличный курс — 38,77 (покупка) и 39,18 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,08.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с курсом американской валюты в 2024 году. Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, какие факторы будут влиять на ценообразование.