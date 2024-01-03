Работодателям "светит" 24 или 48 тысяч гривен: при каких условиях

Есть только две суммы компенсации

Работодатели в Украине имеют право на компенсации. Одной из них является выплата лицам, которые трудоустроят людей со статусом ВПЛ и переселенцев с инвалидностью.

С 27 декабря 2023 года срок и сумма такого начисления были увеличены. Теперь такая выплата будет осуществляться до 3 месяцев для работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, и до 6 месяцев — за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью, говорится на сайте Кабинета Министров Украины.

Как поясняется на правительственном портале, ранее сумма для начисления компенсации составляла 6700 в месяц. Однако она будет осуществляться с учетом размера минимальной зарплаты. С 1 января она составит 7100 грн, а с 1 апреля – 8000 грн.

"То есть, если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо. Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника", – объяснила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из ВПЛ имеет право на выплату в течение 12 месяцев.