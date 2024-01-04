Курс доллара точно вырастет: украинцам сказали, к чему готовиться в 2024-м

Прогноз достаточно пессимистический

В течение месяца американская валюта на рынке и в Банке продолжает постепенно увеличиваться в цене. По прогнозам некоторых экспертов, его курс может достигнуть 40-42 гривен.

За 2023 год в Украине банки заработали 130,55 млрд. гривен. Это рекордная сумма, потому что в аналогичный период размер был в 6,7 раза меньше, говорит член правления "RwS bank" Олег Черненький в комментарии Минфина.

По его прогнозу, украинцам следует готовиться к удорожанию доллара, курс которого в 2024 году составит 40-42 гривны.

"Пока это до 40 гривен за доллар. В конце 2023 года мы видели небольшой рост, но это в пределах ожидаемого. Не думаю, что в этом году, при условии сохранения текущих условий, доллар вырастет больше, чем до 42 грн", — говорит Черненький.

Курс доллара в Украине на 4 января

По данным портала "Минфин", в четверг, 4 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,20 грн (покупка) и 39,00 (продажа). Наличный курс — 38,90 (покупка) и 39,06 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,11.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара в 2024 году. Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, какие факторы будут влиять на ценообразование.