Курс доллара до середины января: эксперт объяснил, превысит ли он 39 гривен

По мнению эксперта доллар может превысить 39 гривен, но лишь на время

Растущий с конца декабря курс доллара не сильно обеспокоил экспертов, как и прежде они уверены, что стабильности гривны ничто не угрожает. А девальвацию национальной валюты они считают сезонным явлением.

Так, по мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение 8-14 января ситуация на валютном рынке будет оставаться в рамках стратегии "управляемой гибкости". Правда, если не принимать во внимание несколько "нервных" дней в конце декабря и начале января), говорит он в комментарии "Телеграфу".

Основным маркером курса, по мнению банкира, останется кура межбанка плюс незначительная комиссия-прибыль финучреждений (до 0,3-0,5 грн). При этом будут наблюдаться частые и постоянные колебания в пределах 20-30 копеек, а разница между курсами покупки и продажи будет минимальной: на межбанке до 0,1 грн, на наличном рынке – до 0,3-0,5 грн;

При этом "коридоры" валютных изменений составят 38-38,6 грн/долл. и 39-40,5 грн/евро (межбанк), 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро (наличный рынок). НБУ наверняка продолжит практику мягкого вмешательства через валютные интервенции, ожидается, что суммарно в январе объем интервенций не превысит 2-2,5 млрд долларов.

"В целом на следующей неделе не стоит ожидать каких-либо существенных изменений, изменивших парадигму валютного рынка. Конечно, СМИ будут искриться громкими заголовками о росте/падении курсов, однако они будут минимальными — не способными расшатать рынок", — резюмирует Тарас Лесовой.

В целом сложившаяся на валютном рынке ситуация оказалась весьма нехарактерной для конца года, к примеру, по данным Telegram-канала "Just Бізнес", украинцы за декабрь 2023 года купили 2,596 млрд долл., а продали 1,57 млрд. Больше разница в купле-продаже доллара была только в ноябре 2012 года – тогда украинцы купили американской валюты на 1,523 млрд долл. больше, чем продали.

Как писал "Телеграф", ситуация с курсом валюты остается не очень предсказуемой, но в целом эксперты сходятся во мнении, что к концу 2024-го курс превысит 40 гривен и может достигнуть 44 за доллар.