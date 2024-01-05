Украинцы сами "разогревают" рынок: сколько будет стоить доллар в конце недели

Не надо в панике сдавать все свои сбережения

На наличном и банковском рынке продолжает расти курс доллара. Это обусловлено игрой обменников на удорожание и нехваткой денег в Украине для основных ежемесячных выплат.

До конца 7 января американская валюта может стоить больше 39 гривен. Такой прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передаёт ТСН.

По его словам, на рынке доллар продолжает дорожать из-за заявлений чиновников о том, что необходимых средств для начисления зарплат и пенсий в бюджете страны нет.

"Некоторые граждане понимают это, как "все пропало", снимают гривневые депозиты и в панике бегут покупать на них доллары, пока не подорожали. Поэтому прогнозы не радостны, уже к концу текущей недели наличный доллар может стоить более 39 грн ", — объясняет Пендзин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 декабря

По данным портала "Минфин", в пятницу, 5 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,30 грн (покупка) и 39,00 (продажа). Наличный курс — 39,05 (покупка) и 39,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,04.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на сколько может подорожать американская валюта к середине января.