Трехмесячная выплата для пяти категорий переселенцев: кому именно предусмотрена помощь

Заявление можно подать в электронном варианте

В Украине для лиц со статусом ВПЛ есть не только помощь от государства. Им также предусмотрена выплата от других организаций, в частности, от Международной организации по миграции.

Такое начисление будет поступать согласно Меморандуму о взаимопонимании между Министерством социальной политики и Международной организацией по миграции. Размер суммы составляет 2220 гривен и на нее имеют право 5 категорий лиц, как говорится на сайте "Помощь".

Кто получит денежную помощь

Как объясняется, приоритетным фактором предоставления выплаты будет инвалидность, в том числе, если лицо является переселенцем. Поэтому деньги получат:

Одинокие матери/родители, получающие пособие на детей;

Получатели пособия по беременности и родам;

Лица с инвалидностью;

Семьи с двумя и более детьми;

Пенсионеры старше 65 лет.

Она будет осуществляться на каждого члена семьи в течение трех месяцев на сумму 2220 гривен на Western Union или уполномоченные банки, определенные Международной организацией по миграции (МОМ).

Следует заметить, что сумма, выделенная на такое начисление, составляет 0,7 млрд гривен и пока она рассчитана на 100 тысяч человек.

Куда обращаться, если возникли вопросы

У организации есть два номера горячей линии — +380952403511 и +380674066327. Кроме этого также можно написать по электронному адресу [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что страховые выплаты для пострадавших на производстве украинцев были увеличены.