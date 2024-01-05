Помощь на погребение бойца: на основании каких документов будет производиться выплата

Надо собрать необходимые официальные бумажки

Семья погибшего или умершего военнослужащего будет рассчитывать на выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство им также начислит помощь на погребение бойца.

Размер компенсации на расходы ритуальных услуг и возведение надгробий будет составлять в сумме пяти прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека. Об этом говорится в постановлении Кабмина "О денежном обеспечении военнослужащих".

Сумма пособия будет исчисляться исходя из размера прожиточного минимума на дату смерти военного.

Семье погибшего\умершего бойца государство обязано выдать документы, предусмотренные законом "О погребении и похоронном деле":

врачебное свидетельство о смерти – учреждением здравоохранения;

свидетельство о смерти и справка о смерти – отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.

Основным документом, который должен быть для осуществления выплаты на погребение, является выписка из Реестра о смерти.

Следует заметить, что компенсация предоставляется только одному члену из семьи бойца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выплата 30 тысяч гривен предусмотрена еще для одной категории военнослужащих.