От 500 гривен до 2 тысяч: кто из пенсионеров получит одноразовую надбавку

Стартовала программа помощи

Законами Украины предусмотрено сразу несколько надбавок к пенсии. Однако дополнительные единовременные выплаты могут осуществлять некоторые территориальные общины.

Один из таких начислений будет делать Нежинское территориальное общество для каждого своего пенсионера, которому исполнилось более 70 лет. Об этом сообщается на сайте ЧЕЛАЙН.

Лица, проживающие в городе Нежине и селах Кунашевка, Паливода, Наугородское и Переясловка, получат одноразовую материальную помощь от 500 гривен до 2 тысяч гривен.

Помощь оказывается в следующих размерах:

70 – 79 лет – 500,00 грн;

80 лет – 1000,00 грн;

81 – 84 лет – 500,00 грн;

85 лет – 1000,00 грн;

86 – 89 лет – 500,00 грн;

90 – 94 года – 1000,00 грн;

95 лет и старше – 2000,00 грн.

Какие документы должны собрать жители Нежинской общины

паспорт;

идентификационный код;

справка о регистрации (если нет этой информации в паспорте);

номер банковского счета (для получающих пенсию на карту).

"Понятно, что пенсии у украинцев небольшие, а в условиях войны это наиболее уязвимая категория населения. Поэтому мы изучили опыт других городов, в частности Ивано-Франковска, Львова, где действуют активно подобные программы. Но в этом году приняли на сессии городского совета и заложили в бюджет средства на реализацию этой программы для помощи пожилым людям, которые достигли 70 лет и более. Пусть это небольшая помощь, но она тоже важна, и люди за нее благодарят. И я считаю, что это правильное решение было. Уже более 50 человек с начала года обратились в Управление социальной защиты г. Нежин. Первые выплаты в этой программе должны быть уже с начала следующей недели", – рассказал городской голова г. Нежин Александр Кодола.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как действовать пенсионеру, если ему уже нужно выходить на отдых, но стажа не хватает.