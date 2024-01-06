Подорожает ли курятина и что может стать дефицитным: эксперт дал прогноз по ценам на продукты в 2024 году

На образование цен влияет несколько факторов

Хотя в Украине продолжает дорожать картошка, в целом предпосылок для резкого подорожания продуктов в 2024 году нет. При этом некоторые позиции не только могут вырасти в цене, но и стать дефицитными.

Прогноз по ценам на продукты в Украине в 2024-м году дал вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире телемарафона. Основой определенной стабильности является хороший урожай зерновых в нашей стране в прошлом году.

"У нас очень хорошие урожаи зерна. Где зерно, там есть хлеб, макароны, там есть комбикорм, поэтому есть курятина. А это основной мясной вид, который украинцы широко употребляют. Производители курятины не прогнозируют роста цен. Будет конечно инфляционная составляющая, будет влиять война и риски блэкаутов… если говорить с экономической точки зрения, то причин для резких колебаний цен нет, поэтому не стоит бежать закупаться заранее", — пояснил эксперт.

В то же время отдельные группы продуктов могут все же подорожать. В частности, речь о кондитерских изделиях. Дело в том, что блокирование польско-украинской границы приводит к перебоям поставок какао-бобов, которые необходимы для производства. Кроме того, может немного подорожать рыба и морепродукты, которые также являются импортными.

"На отечественные продукты, которые производятся в Украине, резкого роста цен не предвидится. А вот внешние воздействия, та же польская забастовка, из-за которой кондитеры уже бьют тревогу, может привести к нехватке какао-бобов и вызвать либо рост цен, либо даже небольшой дефицит шоколадных изделий", — отметил Непран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи подорожают уже в начале года. Например, вырастет в цене борщевой набор.