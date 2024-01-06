Выплаты военным в 2024 году: названы минимальная и максимальная суммы
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Какие выплаты будут получать военные в 2024 году
В 2024 году изменений в порядок осуществления выплат военным, как и в их размерах, не ожидается. Как и в 2023 году минимальная сумма выплат составляет 13 тысяч, а максимальная 100 тысяч.
Как известно, выплаты военным зависят от места прохождения службы, звания и рода войск. То есть тыловые военнослужащие будут получать намного меньше, чем те, кто сражается на передовой.
По состояния на январь 2024 года минимальные выплаты получают обычные солдаты — 13 тысяч гривен. В свою очередь 100 тысяч получают военнослужащие, выполняющие задания в зоне боевых действий.
Кроме того, максимальная выплата предусмотрена военнослужащим в ракетных войсках, ПВО и артиллерии, а также саперы, которые не находятся на линии фронта.
Дополнительные выплаты для военных начинаются от 30 до 100 тысяч гривен. К примеру:
- 30 тысяч гривен для лиц, участвующих в мобилизации;
- 50 тысяч гривен для лиц, выполняющих спецзадания на линии столкновения;
- 100 тысяч гривен для лиц, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, в течение службы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном списке надбавок, которые должны входить в сумму денежного обеспечения военных.