Выплаты военным в 2024 году: названы минимальная и максимальная суммы

Какие выплаты будут получать военные в 2024 году

В 2024 году изменений в порядок осуществления выплат военным, как и в их размерах, не ожидается. Как и в 2023 году минимальная сумма выплат составляет 13 тысяч, а максимальная 100 тысяч.

Как известно, выплаты военным зависят от места прохождения службы, звания и рода войск. То есть тыловые военнослужащие будут получать намного меньше, чем те, кто сражается на передовой.

По состояния на январь 2024 года минимальные выплаты получают обычные солдаты — 13 тысяч гривен. В свою очередь 100 тысяч получают военнослужащие, выполняющие задания в зоне боевых действий.

Кроме того, максимальная выплата предусмотрена военнослужащим в ракетных войсках, ПВО и артиллерии, а также саперы, которые не находятся на линии фронта.

Дополнительные выплаты для военных начинаются от 30 до 100 тысяч гривен. К примеру:

30 тысяч гривен для лиц, участвующих в мобилизации;

50 тысяч гривен для лиц, выполняющих спецзадания на линии столкновения;

100 тысяч гривен для лиц, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, в течение службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном списке надбавок, которые должны входить в сумму денежного обеспечения военных.