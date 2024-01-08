Доллар идет вверх: чего ждать от курса в Украине на этой неделе

Девальвация гривны будет продолжаться

В течение первой недели января американская валюта продолжала дорожать из-за того, что население в панике скупало ее. По прогнозу специалиста, в течение 8-14 января доллар на рынке будет только расти в цене.

Середина этого месяца может принести в Украину подорожание доллара более 39,5 грн. Такой прогноз дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии ТСН.

"Девальвационные ожидания будут давать о себе знать, и население, увидев, что доллар и не думает дешеветь, начнет покупать наличную валюту по любому курсу ниже 40 гривен. Этим непременно воспользуются валютные спекулянты. Что получится на самом деле, увидим через неделю", - пояснил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 января

По данным портала Минфин, в понедельник, 8 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,45 грн (покупка) и 39,20 (продажа). Наличный курс — 39,26 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,04 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что член правления RwS bank Олег Черненький сделал прогноз курса доллара в Украине на 2024 год.