Цена выросла на 70%: какой популярный овощ будет дорожать в Украине

Есть несколько причин

В ноябре 2023 года максимальная стоимость огурца составляла 85 гривен, а уже в начале января цена выросла до 135 гривен. Большую часть этого товара на рынке составляет импортное предложение из Турции.

Как прогнозируют аналитики по проекту EastFruit, такая ценовая тенденция будет временной. В ближайшее время должны стабилизироваться поставки из Турции, поэтому стоимость также будет держаться на более-менее одном уровне.

По их словам, сейчас этот товар продается от 90 до 135 гривен за кило, что на 17% дороже, чем неделей ранее.

Причинами большого роста цены эксперты отмечают удорожание товара в самой Турции, которая является основным поставщиком огурца в зимний период, а также существенное сокращение предложения среди украинских комбинатов.

"При этом на текущей неделе импортные огурцы на внутренний рынок поступали малообъемными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за низкого качества этой продукции ", — добавляют в проекте.

Согласно данным, в начале января 2024 года стоимость овоща на 70% больше, чем в прошлом.

В то же время, по словам специалистов, рост стоимости тепличного огурца будет кратковременным и в ближайшее время она должна нормализоваться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подорожают крупы и подешевеют изделия из муки.