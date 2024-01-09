Стабильность системы растет: банкир рассказал, на какой срок в 2024 году выгодно вложить депозиты

Вкладывать в банки на длительный срок станет безопаснее

В 2024 году экономическая ситуация в Украине может способствовать развитию депозитных гривневых программ с постепенным выходом на более длительные сроки — до 1,5-2 лет. Однако произойдет это не сразу и в первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023 г. с доминированием краткосрочных депозитов от 3 до 6 месяцев.

Об этом "Телеграфу" сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, в настоящее время создана оптимальная конъюнктура для дальнейшего развития банковских депозитов.

"Хотя в декабре ставка по 3-месячным депозитным сертификатам снизилась до 19%, проценты по гривневым вкладам остаются максимально выгодными для клиентов – в зависимости от срока размещения они составляют в среднем 14-14,5% годовых. Однако уже со второй половины месяца комбанки могут снизить доходность депозитов в среднем на 0,5-1,5%: до 13,5-14% годовых на вклады до шести месяцев, до 13-13,5% годовых на вклады от 9 мес. до одного года", — говорит о текущей ситуации с гривневыми депозитами банкир.

Но вследствие низкой инфляции даже снижение процентной ставки по депозиту позволяет заработать на банковском вкладе.

"Учитывая получаемый доход и чистую прибыль, гривневые депозиты будут оставаться наиболее привлекательным инструментом для сохранения и приумножения средств граждан", — подчеркнул Дмитрий Замотаев.

Впрочем, важно не только положить деньги в банк на хорошие проценты, но и соблюдать определенные правила, что сделает процесс более выгодным.