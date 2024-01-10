Колебания могут выйти за 40 гривен: почему курс доллара в Украине вырастет

Эксперт дал прогноз

В последние дни доллар только повышался в цене. По словам эксперта, такая тенденция может продолжиться и дальше из-за попытки максимально расшатать курс.

В большинстве касс банков курс американской валюты в период с 10 по 12 января будет находиться в пределах широкого коридора купли и продажи от 38,20 до 40,05 грн/долл., а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,30 до 40,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

По его словам, до конца рабочей недели на наличном ринке будет проходить расшатывание курса.

"В случае роста котировок межбанка владельцы обменников будут задирать свои ценники продажи валюты, чтобы держать условную разницу между курсом межбанка и наличным рынком в пределах не менее 1-1,5 гривен на долларе и евро", — прогнозирует Козырев.

Как объясняет аналитик, если показатели межбанка и наличного рынка будут активно расти, тогда будут увеличиваться объемы закупки валюты украинцами на свои карты и трехмесячные конверсионные депозиты. Это будет альтернатива покупкам наличной валюты в обменниках.

"Это будет несколько сдерживать аппетиты владельцев обменников по поводу максимального подрыва курсов продажи валюты в пунктах обмена, но только частично", — резюмировал специалист.

Курс доллара в Украине по состоянию на 10 января

По данным портала "Минфин", в среду, 10 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,45 грн (покупка) и 39,20 (продажа). Наличный курс — 39,26 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,04 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине происходит истерия среди населения по разнице между старыми и новыми долларами. Эксперты объясняют, есть ли между ними разница.