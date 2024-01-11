Курс доллара в Украине: банкир рассказал, вырастет ли он до 40 гривен

Эксперт пояснил, следует ли ждать дальнейшего роста курса после 15 января

Рост курса доллара, случившийся в конце декабря 2023 года, резко опустил национальную валюту, так что некоторые эксперты считают, что гривна упадет еще сильнее. Но, по мнению других экспертов, курс американской валюты не только останется ниже 40 гривен, но даже не достигнет этого психологического уровня.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, курс с 15 по 21 января будет колебаться, но эти изменения будут контролируемыми.

Как считает банкир, после серьезных перипетий в конце 2023 года, оказывавших давление на психологический настрой покупателей, рынок вернется в прогнозируемое состояние. Сложности же возникли из-за нерешенного вопроса об объемах макрофинансовой помощи Украине в 2024 году, массированной вражеской пропаганды и российских ракетных и дроновых ударов.

Также важным до сих пор остается потенциальный объем помощи от США: Украина будет ожидать решения Конгресса, которое может быть принято в конце января. Однако давление внешних факторов может несколько ослабиться, а курсовые изменения не будут иметь черт сенсационности.

В целом эксперт прогнозирует, что:

коридор колебаний на межбанке будет в пределах 38-38,6 грн/долл. и 39-40,5 грн/евро, а на наличном рынке – 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро;

текущие курсовые изменения на межбанке не превысят 0,3 грн, на наличном рынке они будут колебаться до 0,6 грн;

формирование курсов на наличном рынке будет происходить на основе курса межбанка с добавлением прибыли финучреждений, которая не превысит 0,5-0,6 грн;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет незначительной – максимально до 0,1 грн, а на наличном рынке – до 0,3 грн;

на рынке ожидаются ежедневные и разнонаправленные курсовые изменения, но без признаков бешеных скачков или падений.

"По всем признакам, ситуация на валютном рынке будет во вменяемом состоянии, определенный ажиотаж будет преодолен, что обязательно скажется на курсах валют. Мы ожидаем, что сейчас минимизированы угрозы сохранения стабильности на рынке", — считает Тарас Лесовой.

Между тем, как оказалось, на курс валюты даже влияет год выпуска долларовых банкнот.