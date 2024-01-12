Финдопомощь Запада: влияет ли на доллар и чего ждать от стоимости валюты

Эксперт дал прогноз

Некоторые эксперты уверены, что стоимость американской валюты в течение этой недели должна только расти. Однако другие уверяют, что курс доллара должен зафиксироваться.

Пока в Украину не поступит макрофинансовая помощь от партнеров, Нацбанк будет удерживать гривну от обесценения. Как прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН, такая ситуация на рынке ожидается в течение месяца-полтора.

По его словам, на валютном рынке до конца текущей недели показатели в обменниках и банках должны в среднем колебаться в коридоре 39,2-39,3 гривны. В течение следующего месяца или полутора НБУ будет контролировать курс доллара, пока страна будет ждать дополнительных денег от партнеров.

"Она поступит обязательно, но, оценочно, ожидается примерно на треть меньше, чем планировалось. Поэтому придется уменьшать расходы госбюджета и, к сожалению, плавно обесценивать гривну", — считает Олег Пендзин.

Курс доллара в Украине на 12 января

По данным портала Минфин, в пятницу, 12 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,30 грн (покупка) и 39,0 (продажа). Наличный курс — 38,80 (покупка) и 38,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 37,99 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что член правления RwS bank Олег Черненький сделал прогноз курса доллара в Украине на 2024 год.