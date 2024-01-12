Помощь для трех категорий лиц: кто будет ежегодно получать 50 тысяч гривен

Период начисления для каждого будет разным

Украинцам определенных областей продолжают осуществлять дополнительные выплаты. Одной из них является денежная помощь для лиц, имеющих регистрацию во Львовской территориальной общине.

Эта сумма выплаты должна быть израсходована на оплату обучения или оздоровления, как говорится на сайте Львовского городского совета. Чтобы ее получить, нужно иметь одно из трех обстоятельств.

Кто из граждан имеет право на 50 тысяч и сколько оно будет начисляться

Лица, являющиеся детьми погибших воинов или военнослужащих, получивших I группу инвалидности в результате военных действий, будут получать помощь ежегодно, пока они не достигнут совершеннолетия.

Кроме того, эти деньги также получат дети бойцов, которые раньше имели прописку в другой тергромаде, но получили статус переселенца и были призваны на службу ТЦК во Львове.

Куда следует обратиться для подачи заявления

Заявку на получение денег нужно подать во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий. Пока это можно сделать по адресу: улица Пекарская, 41. Если есть дополнительные вопросы, то можно позвонить по телефону: 067-962-83-25.

Как правильно написать заявление, можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что страховые выплаты для пострадавших на производстве украинцев были увеличены.