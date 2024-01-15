Украина в ожидании макропомощи: что будет с курсом доллара в течение недели

Олег Пендзин уверяет, что следует ожидать лучший сценарий

Сейчас на валютном рынке понемногу дешевеет доллар. Некоторые эксперты уверены, что более-менее стабильная ситуация продержится и на этой неделе. Однако при некоторых условиях показатели могут опуститься.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в комментарии для ТСН, как только в США решатся определенные проблемы и в нашу страну будет поступать обещанная сумма помощи, курс доллара может немного уменьшиться. Но решения о предоставлении денег пока нет.

"Чем больше положительных ожиданий, тем спокойнее будет наш валютный рынок. То есть, как только услышим, что в США найден консенсус между демократами и республиканцами, и Украине в течение нынешнего года дадут обещанный 61 млрд долларов, то сразу валютный рынок немного "откатится"", — говорится в издании.

По его словам, колебания показателей в банках и обменниках в последние дни были вызваны эмоциональным фактором.

"Пока идет промежуточный этап, когда решения о финансовой помощи Украине еще нет, но поступает много обнадеживающих сигналов, что такое решение вскоре будет ", — объясняет Пендзин.

Он добавляет, что 15-21 января на валютном рынке прогнозируется почти стабильная ситуация. Кроме того, официальные показатели гривны могут немного ослабнуть, а наличный курс — усилиться.

Курс доллара в Украине по состоянию на 15 января

По данным портала Минфин, в понедельник, 15 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,20 грн (покупка) и 38,90 (продажа). Наличный курс — 38,80 (покупка) и 38,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,83.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине могут отпустить курс доллара.