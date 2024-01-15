Цена бьет рекорды: будут ли дорожать яблоки в Украине в дальнейшем

Эксперты дали неутешительный прогноз

Стоимость яблока в нашей стране продолжает расти и бьет новые ценовые рекорды. По словам специалистов, следует готовиться к предстоящему подорожанию из-за ряда факторов.

Как говорят аналитики проекта EastFruit, стоимость качественного яблока, поступающего в продажу от хозяйств, колеблется в пределах от минимальных 14 до максимальных 22 гривны. Ценообразование зависит от качества, сорта и объема предлагаемой продукции, а также на него влияет активизация спроса, удорожание яблока в других странах и большое количество некачественной продукции.

По словам специалистов, первой причиной удорожания фрукта стала заметная активизация торгово-закупочной деятельности.

"Если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий ", — говорится на сайте.

Второй фактор, который может повлиять на колебания, является то, что сегодня цена яблок в Украине является самой низкой среди всех рассматриваемых стран региона мониторинга проекта EastFruit. Это может привести к дальнейшему росту стоимости, потому что, вероятно, в нашу страну будет поступать импорт.

Кроме того, еще есть третье обстоятельство — высокое количество некачественной продукции.

"Многие садоводы сейчас предлагают к продаже преимущественно продукцию, качество которой начало ухудшаться в результате длительного хранения. В то же время качественное яблоко они планируют продавать не раньше начала весны", — объясняют аналитики.

Как резюмировали в проекте, яблоко на 50% дороже, чем в аналогичный период 2023 года и цены продолжают бить рекорды по сравнению с прошлыми 5 сезонами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на популярный овощ в Украине выросла на 70%.