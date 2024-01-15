На "оздоровительные" имеют право 5 категорий бойцов: как будет вычисляться сумма помощи

Произошли ли какие-либо изменения в осуществлении выплаты

Военные в Украине имеют право на ежегодные и дополнительные отпуска, во время которых им будут начисляться определенные выплаты. Одним из них является начисление денежной помощи для оздоровления.

Выплата предоставляется военным в случае выбытия ее в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска или без выбытия. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Кто из бойцов получит деньги на оздоровление

Военнослужащие, кроме бойцов срочной военной службы, которые получили (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска — в размере месячного денежного обеспечения;

Военные, прибывшие для дальнейшего прохождения военной службы и зачисленные в ВСУ по другим образованным военным формированиям, правоохранительным органам специального назначения, а также другим государственным органам;

Военные, которые были призваны (приняты) на военную службу и призыва (принятия) работали в бюджетных организациях;

Военные, прибывшие в ВСУ после командировки в государственные органы, учреждения и организации или прирядки в Верховную Раду Украины и органы местного самоуправления с оставлением на военной службе;

Бойцы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а в разрешенных законодательством случаях — до шести лет, денежная помощь для оздоровления предоставляется в году убытия в отпуск и в году, в котором они приступили к исполнению обязанностей за должностью по прибытии из этого отпуска, при условии, что они получили право на ежегодный основной отпуск в этих годах.

Размер помощи определяется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство выплатит деньги некоторым военным, которые не были в ежегодном отпуске.