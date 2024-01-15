Индексация пенсий будет меньше, чем в прошлом году: на сколько вырастут выплаты в 2024 году
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Прогноз дало Минсоцполитики
В Украине в этом году должно произойти повышение выплат для пожилых людей. Размер индексации составляет 13% вместо прошлогодних 19,7%.
Такой прогноз озвучило Министерство социальной политики, сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"Законодательство предусматривает такую формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022)", — говорится в сообщении.
По его словам, сумма 50% была обнародована Госстатом от годовой инфляции в прошлом году — 12,9%. А вот другая – расчетная сумма роста зарплаты в период с 2021-2022 и 2022-2021, а последняя – 2023-2022 годов.
Гетманцев прогнозирует, что, согласно ситуации, которая происходила в течение 2023 года, пенсия в этом году должна примерно увеличиться на 13%. Отмечается, что эта цифра меньше, чем в прошлом году (19,7%).
"Итак, рассчитываем на то, что в начале весны пенсионеры получат очередное повышение выплат, как это произошло и в прошлом году ", — резюмировал глава комитета.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые из пенсионеров останутся без своих ежемесячных выплат.