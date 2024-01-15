Индексация пенсий будет меньше, чем в прошлом году: на сколько вырастут выплаты в 2024 году

Прогноз дало Минсоцполитики

В Украине в этом году должно произойти повышение выплат для пожилых людей. Размер индексации составляет 13% вместо прошлогодних 19,7%.

Такой прогноз озвучило Министерство социальной политики, сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Законодательство предусматривает такую формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022)", — говорится в сообщении.

По его словам, сумма 50% была обнародована Госстатом от годовой инфляции в прошлом году — 12,9%. А вот другая – расчетная сумма роста зарплаты в период с 2021-2022 и 2022-2021, а последняя – 2023-2022 годов.

Гетманцев прогнозирует, что, согласно ситуации, которая происходила в течение 2023 года, пенсия в этом году должна примерно увеличиться на 13%. Отмечается, что эта цифра меньше, чем в прошлом году (19,7%).

"Итак, рассчитываем на то, что в начале весны пенсионеры получат очередное повышение выплат, как это произошло и в прошлом году ", — резюмировал глава комитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые из пенсионеров останутся без своих ежемесячных выплат.