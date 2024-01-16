Колебания курса будут выше 1 гривны: на сколько может подорожать доллар на этой неделе

Одной из вероятных причин колебания стал сезонный фактор

В течение некоторого времени американская валюта в Украине только дорожала, но сейчас стоимость начинает снижаться. По словам некоторых аналитиков, эта неделя также не принесет стабильности на валютном рынке.

Как говорит аналитик Алексей Козырев, передает Минфин, на прошлых неделях курс доллара на межбанке постоянно повышался до 38,3 гривны, а затем падал. Такая ситуация будет происходить и с 16 по 19 января.

"Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках", — объясняет Козырев.

По его словам, разница показателей между межбанком и наличным рынком в течение 16-19 января сохранится в пределах до 1 гривны и выше.

Прогноз курса доллара к концу рабочей недели

На межбанке – от 37,50 до 39,50 грн;

На наличном рынке – от 37,60 до 39,20 грн.

Курс доллара в Украине на 16 января

По данным портала Минфин, во вторник, 16 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,10 грн (покупка) и 38,80 (продажа). Наличный курс — 38,66 (покупка) и 38,79 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,86.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда курс доллара может вернуться к показателям, которые были в декабре 2023 года.