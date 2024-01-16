Праздники прошли, но цены на фрукты только растут: что подорожало на 50 гривен

Можно узнать актуальные цены на продукты

В период декабря-января в Украине произошло удорожание на определенную категорию продуктов. Среди них фрукты, а именно виноград, мандарины и бананы.

Как говорится на сайте Минфин, самый большой рост цен произошел на виноград. Он за один месяц подорожал со 180 до 232 гривен в среднем.

Стоимость винограда в магазинах в течение декабря-января

В январе цена одного килограмма винограда в Auchan составляет 219,50 гривен, хотя Metro предлагает самую низкую цену, 207,88 гривны, а Novus эта продукция самая дорогая — 269 гривен.

А в декабре среднемесячная стоимость была 180,41 гривны. Таким образом, фрукт подорожал на 51,72 гривны.

Цены на мандарины в супермаркетах

В период с декабря по январь взлетели цены на обычные мандарины. Сейчас их Megamarket продает по 81 гривне, а Metro – 59,90 гривны. Средняя стоимость составляет 70,45 грн. А в прошлом месяце магазины предлагали покупать товар по 56,34 гривны.

Тем временем мандарины Марокко появились только в январе, и их стоимость сейчас составляет 149 гривен.

Мандарины клементин подешевели с декабря по январь с 95,62 гривны до 55 гривен.

Стоимость бананов на украинском рынке

В январе килограмм бананов продается в магазинах в среднем по 64,20 гривны. Месяцем ранее их цена составляла 61,53 гривны.

Auchan имеет самое дешевое предложение — 63,40 гривны;

Metro предлагает покупать банан по цене 64,90 грн.;

В Novus они лежат на полке с ценником 64,99 грн.

Varus — 63,50 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с ценами на яблоки в Украине.