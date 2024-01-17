За неделю подешевели на 15 гривен: что будет с ценами на помидоры

Стоимость все равно выше, чем в прошлом году

В Украине некоторые овощи с нового года только продолжают дорожать. Однако тепличный томат постепенно падает в цене.

Как говорят аналитики проекта EastFruit, импортная продукция снижается в цене, но томат обходится украинцам несколько дороже, чем в первой половине января 2023 года. Хотя за последнюю неделю он подешевел на 17%.

По словам специалистов, сегодня продавцы предлагают к продаже эту продукцию по 65-75 грн/кг ($1,72-1,98/кг) в зависимости от качества и объема партии.

"Напомним, что еще неделю назад цены на оптовые партии импортного томата на украинском рынке реализовывались в целом по 90 грн/кг ($2,38/кг) ", — добавляют в проекте.

Следует отметить, что стоимость турецкого томата сейчас в среднем на 16% выше, чем в январе 2023 года. Нынешние ценники на помидоры остаются самыми высокими, как минимум, за 5 последних сезонов.

Причинами резких изменений на рынке в сторону снижения было вызвано заметным снижением торговой активности после новогодних праздников и быстрым ухудшением качества продукции на складах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рекордсменом по удорожанию в течение месяца стал виноград.