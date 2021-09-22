"Своеобразная подушка безопасности": в Днепре пранкер "прокачал" свою машину с помощью лапши (видео)

Смысл такого тюнинга остается загадкой.

В Днепре автолюбитель решил увеличить привлекательность своей "семерки" в глазах голодных студентов и обклеил ее пакетиками лапши быстрого приготовления.

Кадрами поделился телеграм-канал "Днепр оперативный".

"Днепровский пранкер обклеил жигули пачками "Роллтона", — сказано в подписи к видео.

О том, насколько хороши пачки лапши в качестве подушки безопасности информации нет, равно как и исследований о ее теплоизоляционных способностях, а потому остается лишь догадываться, с какой целью произведен подобный тюнинг.

Впрочем, как заметно на видео, нашлись даже желающие сфотографироваться на фоне "лапшины".

Свое мнение о происходящем высказали и пользователи сети.

Впрочем, стоит отметить, что идея обклеивания лапшой автомобиля далеко не нова. Так в прошлом году в российском Магнитогорске тоже замечали "дошикомобиль" на базе Mitsubishi Galant VR4. Но, как и в этот раз, вопросов к владельцу осталось больше, чем ответов.

"Лапшина" в Магнитогорске

Как сообщалось ранее, студент из Москвы полностью обтянул свою "копейку" коврами. Свое творение он назвал "Ковролиной".