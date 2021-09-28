В Днепре мужчина под действием "черной магии" выпрыгнул из окна и выжил: подробности

Жертва падения — 58-летний житель Днепра — выжил и дал неожиданное объяснение отчаянному шагу

В Днепре 27 сентября произошло ЧП: 58-летний мужчина попытался свести счеты с жизнью, будучи уверенным, что кто-то воздействует на него с помощью черной магии.

О попытке суицида со ссылкой на инсайдеров в полиции пишет местное СМИ "Днепр Оперативный".

Сообщается, что мужчина выпрыгнул с окна арендованной квартиры на проспекте Богдана Хмельницкого, 10. К счастью, он выжил и даже смог объяснить мотив: дескать, кто-то воздействует с помощью черной магии и он больше не может это терпеть.

Во время инцидента в квартире находились хозяйка жилья, а также еще один квартирант, который и сообщил о ЧП в полицию.

На месте работают следователи, а мужчину увезли в больницу.

Напомним, в Киеве полицейские в последний момент спасли от самоубийства 17-летнюю девушку, которая пыталась прыгнуть с балкона на 25 этаже многоэтажки. Ее удалось поймать за руку и удержать патрульному.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове с крыши 9-этажки сорвалась 15-летняя девушка, правоохранители подозревают самоубийство.