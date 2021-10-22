В "красном" Днепре на концерте российского рэпера случился аншлаг (фото, видео)

"Малину" исполнителю и его слушателям немного подпортила проверка полицейских

Для Днепра "красная" карантинная зона ничего не значит — об этом свидетельствует заполненный зал ночного клуба на концерте российского рэп-исполнителя PYROKINESIS.

Детали скандального концерта, состоявшегося в четверг, 21 октября, сообщают местные Telegram-паблики.

Афиша концерта в Днепре

Согласно информации ресурса "Х-вый Днепр", вечером возле входа в местный RIO Club выстроилась немаленькая очередь из желающих послушать приезжего артиста. При этом совершенно неизвестно, все ли из зрителей соблюдали необходимые ограничения "красной" зоны — касаемо вакцинации или хотя бы наличия ПЦР-теста.

Впрочем, происходящим очень скоро заинтересовалась полиция, которая прибыла на место проведения концерта. У многих отдыхающих были проверены соответствующие документы. Они, к слову, нашлись не у всех.

Полиция проверяла сертификаты вакцинации у зрителей

Как сообщает канал "Днепр оперативный", в ходе проверки выяснилось, что в клубе решили попытаться обойти существующие требования и начали… проводить ПЦР-тестирование на входе в заведение. При этом результаты (разумеется, негативные) выдавались практически сразу. Следует отметить, что настоящее проведение подобных анализов занимает минимум сутки.

За получение результата такого "теста" у посетителей просили по 300 гривен.

Несмотря на присутствие полицейских, концерт, судя по всему, все же состоялся. Днепрян не напрягло ни введение "красной" зоны, ни российское гражданство рэпера.

К слову, исполнитель PYROKINESIS (Пирокинезис, настоящее имя Андрей Федорович) родом из Краснодара. Ему 25 лет, свой первый альбом он выпустил в 2015 году. С тех пор свет увидело еще пять пластинок.

Андрей Пирокинезис

С выступлениями в Украину Пирокинезис ездит регулярно, на этой неделе у него запланировано еще минимум два концерта — один в Харькове, второй в Киеве. На первый билеты можно купить по 449 гривен, на второй стоимость разнится от 599 до 899 гривен.

Расписание концертов

К слову, в своем Instagram исполнитель уже анонсировал харьковский концерт, запланированный на 23 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие еще регионы Украины могут "покраснеть" и что за ограничения ждут их жителей в таком случае.