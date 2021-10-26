Придется померзнуть: Днепр встретил отопительный сезон с аварий (видео)

ЧП произошли, как минимум, в двух районах Днепра

Пока некоторые украинцы уже наслаждаются теплом в квартирах, другие вынуждены мерзнуть, да еще и страдать от потопов в домах. Так, в Днепре отопительный сезон стартовал с аварий (локации — на картах ниже), о чем сообщают интернет-пользователи.

Согласно видео, которые выложили в сеть местные Телеграмм-каналы, ЧП произошли, как минимум, в двух районах города. Не готов к отопительному сезону оказался микрорайон Тополь 2, где произошел прорыв трубы.

В комментариях же некоторые люди говорят, что батареи потеплели. Другие же сетуют на аварию и холод.

Тополь 2 к отопительному сезону оказался не готов

Тем временем на Мануйловском проспекте, 13 во время подачи тепла также случилась авария, и горячая вода потекла по всему подъезду. Местные жители сетуют, что, видимо, придется мерзнуть дальше.

В Днепре - прорыв магистрали на Мануйловском проспекте, 13

Тем временем жители города Николаева жалуются на отсутствующее отопление в городских больницах. По их словам, в помещениях температура воздуха ниже, чем на улице.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на благосостоянии украинцев отразится повышение стоимости газа.