В Днепре загадочно умер мужчина - его тело нашли обвязанным тряпками и ремнями (фото)

Лицо умершего мужчины также было обвязано тряпками

В городе Днепр в квартире многоэтажного дома обнаружили труп мужчины, который был связан ремнями и тряпками.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный", 59-летний мужчина был найден мертвым 10 ноября в собственной квартире на проспекте Поля.

Родственники и знакомые мужчины забили тревогу после того, как он не вышел на работу и перестал отвечать на телефонные звонки. Они приехали к нему домой, однако сразу попасть в квартиру не удалось, так как замки были закрыты изнутри. На место вызвали полицию и слесаря, который вскрыл дверь. На полу квартиры нашли тело 59-летнего мужчины, перевязанное ремнями и тряпками. Лицо умершего также было обмотано тряпкой.

К слову, как сообщают СМИ, никаких следов взлома в квартире, находящейся на третьем этаже многоэтажки, не было. К тому же все окна квартиры были закрытыми.

Труп мужчины в ремнях обнаружили на улице Поля

Часть пользователей "находка" правоохранителей шокировала — в сети начали рассуждать о том, кто мог убить мужчину и зачем это было нужно. Однако, черный юмор в такой ситуации также имел место — некоторые комментаторы допустили, что сердце мужчины не выдержало "любовных утех" и именно это стало причиной смерти.

В любом случае в произошедшем придется разбираться представителям правоохранительных органов.

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