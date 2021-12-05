Укр

Собрал "гармошку": водитель такси устроил масштабное ДТП в Днепре (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Днепре Новость обновлена 05 декабря 2021, 17:01
ДТП в Днепре

В аварии никто не пострадал.

В Днепре на улице Береговой, 135 водитель такси "Bolt" устроил ДТП с участием четырех автомобилей.

Кадрами с места происшествия поделились в телеграм-канале "Днепр оперативный".

Отмечается, что водители притормозили на перекрестке, чтобы пропустить проезжающий грузовик, однако таксист этого не заметил и на большой скорости въехал в зад легковушке ВАЗ-2107. Сила удара была достаточной, чтобы толкнуть ее в стоящий спереди "Ланос", а тот, далее по цепочке, в "Газель".

Как видно на видео, автомобили получили заметные повреждения, однако в происшествии никто серьезно не пострадал.

Причины и все детали происшествия будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, аварии с участием такси в Украине не редкость. Так в ночь на воскресенье в Киеве автомобиль сервиса "Uklon" вылетел на встречную полосу, где врезался в идущую навстречу легковушку. В происшествии была травмирована пассажирка такси.

А немного ранее, пьяный таксист той же службы вылетел с дороги и врезался в припаркованный автомобиль.

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#ДТП #Днепр
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