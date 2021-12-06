Спасение рядового Пушистика: в Днепре кота вытащили из вентиляционной шахты (фото)

Самостоятельно с помощью простыни кот вылезать не хотел

Утро воскресенья, 5 декабря, у днепровских спасателей началось с весьма милого вызова — их помощь требовалась… пятнистому коту, который не мог выбраться на волю самостоятельно.

Подробности сообщили на официальном сайте ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в Шевченковском районе Днепра. Жители одной из 16-этажек в ЖМ "Тополя-3", сняв решетку, пытались самостоятельно вытащить животное, упавшее в вентиляционную шахту.

Та самая шахта

Однако кот, вероятно будучи напуганным, не хотел карабкаться по спущенной к нему простыне. Глубина шахты не позволяла человеку лично спуститься вниз, чтобы спасти животное.

Кот не понимал, зачем к нему спускают ткань

Однако пребывание пушистого любимца в таком опасном месте обеспокоило многих местных жителей, поэтому они обратились за помощью к специалистам.

Весь процесс "эвакуации" не занял много времени. Однако даже для такой "мелкой" операции пришлось задействовать сразу четырех спасателей и специальный технический прибор.

Спасатели справились с "извлечением" животного за считанные минуты

Кот был поднят "на поверхность" и передан небезразличным людям. Они пообещали, что доставят питомца хозяину. Остается надеятся, что проказнику-коту не понравилось нахождение в шахте и он больше в ней не окажется.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего в громкий скандал попал популярный украинский кот-блогер Степан, который является любимчиком миллионов людей по всему миру.