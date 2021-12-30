Новогодний автопробег в Днепре: водители дрифтовали возле горсовета и создали пробку (видео)

Водители "нарезали" круги на дороге прямо посреди колонны автомобилей.

В Днепре, который накануне замело снегом и город стал в многокилометровых пробках, автолюбители провели автопробег, посвященный Новому году.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Проездку засняли несколько камер в центре города на проспекте Дмитрия Яворницкого. Машины ехали с элементами дрифта, открытыми дверьми, флагами, украшенные разноцветными гирляндами и мишурой.

Новогодний автопробег в Днепре

В сети мнения пользователей про такое действо отличаются. Часть отметили, что зрелище было ярким и водители дрифтуя помогали коммунальным службам укатывать снег. Другие — высказали претензии, что из-за проезда автоколонны, которая стартовала в 22:00, вынужденны были стоять в пробках.

Участники пробега в комментариях отмечают, что старались создать людям настроение.

В ответ — им напомнили, что стартовал пробег ночью, проходил недалеко от жилых домов и был достаточно шумным.

Вызвали водители и появление мемов.

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