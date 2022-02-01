Слухи о самоубийстве "днепровского стрелка": что говорят в ГБР

Нацгвардейцу может грозить наказание в виде пожизненного заключения.

На пятый день после смертельной стрельбы на территории завода "Южмаш" в Днепре, которую устроил 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук, в сети начала распространяться информация о его самоубийстве. Вроде бы парень покончил с жизнью в СИЗО, куда его отправил суд.

Однако, как утверждает Государственное бюро расследований, эти данные оказались фейком. Опровержение информации на сайте ГБР появилось во вторник, 2 февраля.

"Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности", — говорится в сообщении бюро.

В то же время указано, что подозреваемый в расстреле 10 военнослужащих, из которых 5 погибли на месте, находится под стражей и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Артемий Рябчук устроил стрельбу в Днепре в ночь на 27 января. Тогда 21-летний мужчина вошел в помещение, где находились около 20 военнослужащих и открыл огонь. Пятеро человек погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

Рябчук после этого смог скрыться с места преступления, но позже его задержали в городе Подгорном. Сам он заявил, что не жалеет о содеянном и считает это верным решением.

Ему уже объявили о подозрении в совершении преступлений сразу по трем статьям — об убийстве, дезертирстве и хищении оружия. Суд же отправил Артемия Рябчука под стражу в СИЗО, а не на гауптвахту — об этом просил сам подозреваемый.