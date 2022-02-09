Нацгвардеец Рябчук назвал причину расстрела сослуживцев, но поменял показания

По словам солдата, в части были распространены "внеуставные отношения" между бойцами

Подозреваемый в расстреле десяти сослуживцев солдат Артемий Рябчук отказался от своих изначальных показаний, которые дал в ходе первого допроса. При этом он заявлял о дедовщине и собственной злости.

Такую информацию сообщили представители ГБР, передает "Украинская правда".

По словам директора Госбюро расследований Алексея Сухачова, Рябчук рассказывал, что на него оказывали психологическое давление старшие солдаты. Подобное пренебрежительное отношение (известное в народе как "дедовщина" — ред.) продолжалось с конца ноября 2021 года и до момента расстрела. Добавим, что на службу Артемий Рябчук попал в октябре.

"Подозреваемый объяснял, что непосредственно во время совершения преступления находился в таком эмоциональном состоянии как "затмение и злость", что ограничивало его осознание совершаемых действий", — рассказал Сухачов.

Эти и другие детали, рассказанные солдатом, в ГБР собираются проверить во время специальной экспертизы, которую проведут психологи и психиатры. Это произойдет даже несмотря на то, что 3 февраля Рябчук решил отказаться от своих ранних показаний и сменил адвоката.

Тем временем версию с возможной дедовщиной не отрицают и члены созданной комиссии, занимающейся проверкой воинской части в Днепре, где 27 января произошла стрельба. Эксперты говорят, что вероятность существования неких внеуставных отношений между военными действительно существует.

Напомним, что расстрел военнослужащих случился ночью с 26 на 27 января. В совершении преступления подозревается 21-летний Артемий Рябчук, который, открыв огонь по солдатам, убил сразу пятерых.

Парень пытался скрыться с места преступления, однако в какой-то момент решил сдаться правоохранителям. Интересно, что он самостоятельно вызвал полицейских, которые его и арестовали.

Сейчас он находится в СИЗО до конца марта без права выйти благодаря залогу