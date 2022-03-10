Совет обороны Днепропетровской области работает в режиме 24/7 – Резниченко

Совет обороны Днепропетровской области работает в круглосуточном режиме. Об этом в эфире телеканала "Дніпро TV" рассказал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что между руководителями региона, городов, районов, громад – полное взаимодействие. Все работают над обеспечением обороны области, функционирования объектов критической инфраструктуры, бесперебойной поставки продовольствия и формированием стратегических резервов.

"Все работают в едином механизме. У нас настоящая синергия", – сказал Валентин Резниченко.

Он также призвал жителей области не поддаваться панике и не верить фейкам о якобы побеге руководства области.

"Я здесь, руководители городов и громад здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Давайте читать только официальные каналы", – сказал он и призвал жителей Днепропетровщины придерживаться самодисциплины.

"Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Следуйте правилам. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь", – подчеркнул глава области.