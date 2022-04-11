В Днепре мужчина перерезал горло отцу за поддержку путина (фото)

Из-за политических взглядов между отцом и сыном возникла ссора, которая закончилась преступлением.

В Днепре за убийство родного отца полицейские задержали 24-летнего мужчину.

Во время конфликта из-за политических взглядов, задержанный нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых 57-летний мужчина скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Известно, что преступление произошло 10 апреля в одном из домов в Индустриальном районе города. Предварительно установлено, что между отцом и сыном возникла ссора, в ходе которой 24-летний мужчина нанес отцу ножевые ранения в грудь и шею.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Полицейские задержали 24-летнего преступника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. На месте преступления правоохранители изъяли орудие преступления – нож.

В Днепре 24-летний парень зарезал своего отца

В соцсетях сообщают, что преступление произошло на улице В.Макухи. Якобы во время ссоры мужчины затронули тему войны и отец занял пророссийскую позицию. В результате конфликта сын перерезал горло своему отцу.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, как писал "Телеграф", в Черновицкой области мужчина во время словесной перепалки с женой ударил ее ножом. Спасти женщину не удалось.