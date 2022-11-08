В Днепре женщина съела батончик с металлическими осколками и попала в больницу: что говорит изготовитель

Женщине пришлось после этого отправиться в стационар

Жительница Днепра недавно угодила в больницу после того, как случайно проглотила кусочек металла. Опасный предмет ей попался в популярном батончике "Eat me", который она приобрела в супермаркете

Как сообщает "Днепр оперативный", деталями истории поделилась подруга пострадавшей, которая и купила те злополучные батончики в одном из магазинов сети "Сильпо".

Женщина отметила, что успела ощутить несколько острых металлических кусочков во рту прежде, чем их проглотить, однако ее подруга не обратила внимания на посторонний предмет в батончике, а спустя некоторое время ощутила боль.

В больнице пострадавшую отправили на рентген и обнаружили в желудке осколок, размером около 3 мм. После этого она попала в стационар.

Подруга пострадавшей после этого обратилась в "Сильпо", после чего сеть изъяла партию батончиков "Eat me" из продажи до дальнейшего выяснения обстоятельств. А вот производитель товара свою вину признавать отказался и не принес даже извинений.

Как сообщалось ранее, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко призвал горожан не заниматься сексом в общественных туалетах, так как они своими действиями ломают пеленальные столики.