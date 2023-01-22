Фотографии корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова выставили в центре Стокгольма

Выставка напоминает, что война в Украине не закончилась

Украинский культурный центр проводит фотовыставку "Война. В режиме "включено", которая проходит в центре столицы Швеции Стокгольме.

В настоящее время там демонстрируют работы четырех фотографов: Евгения Малолетки, Сергея Михальчука, Дмитрия "Ореста" Козацкого и фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Выставка будет продолжаться всего неделю с 20 по 27 января, а ее целью является привлечение внимания жителей и гостей города к тому, что война в Украине продолжается и продолжает уносить жизни мирных жителей.

Снимки Доброносова показывают ракетный удар по Днепру, который произошел 14 января.

Фото Яна Доброносова в Стокгольме

В результате попадания крылатой ракеты Х-22 там была разрушена жилая многоэтажка, из-за чего сообщалось о гибели 44 человек, 5 из которых дети. Еще 79 человек, включая 16 детей, получили ранения.

Информация об этом происшествии быстро попала в мировые СМИ, а многие лидеры стран мира резко осудили эту атаку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время попадания ракеты в жилой дом в Днепре чудом ужалось выжить 23-летней девушке, которая пряталась в ванной в одной из квартир этого дома.