Ракетный удар по Украине: были прилеты по объектам инфраструктуры, часть Днепра без воды и отопления
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Аварийные бригады уже работают над устранением повреждений
В результате атаки по Украине в ночь с 7 на 8 декабря часть ракет ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Люди в Днепре осталась без воды и отопления.
Подробности обстрела сообщил спикер Коммандования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Информацию передает региональное издание Дніпро TV.
"Предварительно, 19 ракет было запущено, крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Есть неплохой результат ПВО — это 14 уничтоженных крылатых ракет", — цитировали там Игната.
По его словам, российские ракеты защитники неба сбили в Киевской и Днепропетровской областях. Первоначальный курс был на Днепр.
По данным издания, из-за масштабного повреждения водовода в Днепре сейчас без воды остались жители:
- жилого массива Покровский,
– пл. Вокзальная,
- ул. Князя Владимира Великого,
- Набережной Сечеславской,
- Набережной Победы,
- Мандрыковской и близлежащих улиц.
Отмечается, что из-за отсутствия холодного водоснабжения (ХВП) частично остановлены и котельные в Правобережной части города. Аварийные бригады уже работают над устранением повреждений. Горожан попросили с пониманием отнестись к ситуации и пообещали возобновить подачу воды и тепла сразу после завершения работ.
Напомним, что вечером, 7 декабря, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили пять из семи беспилотников. Кроме того, ночью оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.
Уже утром 8 декабря российские войска запустили ракеты 19 ракет с самолетов стратегической авиации, использовав 7 бортов Ту-95. Защитники украинского неба сбили 14 из них.
Ранее "Телеграф" сообщил, что генерал назвал главную цель Путина в Украине на ближайшее время.