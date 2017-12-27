Вы только посмотрите на этот экологичный шедевр.

Последние пять лет американка Элора Харди занимается тем, что строит дома из бамбука в Индонезии. Она бросила успешную карьеру в индустрии моды и налаженную жизнь в Нью-Йорке, собрала команду энтузиастов и отправилась на Бали совершать революцию в строительстве жилища. Идею постройки домов из бамбука Элора переняла у отца, который считал бамбук самым перспективным материалом для возведения жилых домов. "Когда шесть лет назад я увидела, как строят дом из бамбука, я подумала, что сама хотела бы жить в таком доме", — говорит архитектор. Мы тоже с удовольствием бы поселились в таком доме. Вы только посмотрите на этот экологичный шедевр.