Часть элементов, оставшиеся от конюшни, были аккуратно очищены, восстановлены и стали эффектными элементами нового пространства.

Старая конюшня для скаковых лошадей, когда-то красивая и функциональная, а сейчас заброшенная и полуразрушенная, была превращена в современный жилой дом. Внешний облик был оставлен практически без изменений (сохранён образ "дом-сарай"), за исключением небольшого ремонта и полной замены кровли. В новом доме три спальни, кухня, столовая и гостиная. Интерьер выполнен в чистой, почти минималистской стилистике и выдержан в белом цвете. Часть элементов, оставшиеся от конюшни, были аккуратно очищены, восстановлены и стали эффектными элементами нового пространства.