Здание претерпело за свою жизнь множество преобразований.

Ruin Studio — так называется проект частного дома площадью 180 квадратных метров в Шотландии, Великобритания, разработанный архитекторами Lily Jencks Studio и Nathanael Dorent Architecture. Современная конструкция была остроумно встроена в сохранившиеся до наших дней каменные руины старинного сельского дома, предоставляя жильцам красивые виды на раскинувшуюся почти на 50 миль к северу долину. Здание, возведённое в XVIII веке, претерпело за свою жизнь множество преобразований, представляя к настоящему времени палимпсест из строительных слоёв. В своём проекте архитекторы решили подчеркнуть эти исторические наслоения, добавив ряд контрапунктных материалов и конструкций. Первый слой — это сохранившиеся каменные стены, внутри которых установлена облицованная чёрной гидроизолирующей резиной EPDM оболочка с двускатной крышей, и уже в ней — криволинейная трубчатая система внутренних стен. Эти изогнутые поверхности сделаны из блоков полистирола, установленных в каркасные деревянные конструкции, и покрыты стеклопластиком. Подчёркивая течение исторического времени, эти три слоя отражают сосуществование в одном здании различных архитектурных языков: естественная эрозия древних каменных стен сочетается с минимализмом двускатной крыши и свободной формой изогнутых внутренних поверхностей.