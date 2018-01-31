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Любимцы для лентяев: 5 самых неприхотливых растений для дома

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Самые неприхотливые комнатные растения
13:41 Сегодня Телеграф
Telegraf
Фото:Из открытых источников

Польза от наличия в доме комнатных растений доказана неоднократно. Однако не каждый из нас готов обеспечить зеленым помощникам должный уход.

Красивые зеленые растения украшают дом, насыщают воздух фитонцидами, поглощают вредные вещества и создают атмосферу уюта. Немало кто отказывается от комнатных растений по причине того, что за ними придется много ухаживать. Есть ряд растений, которые довольствуются минимальными условиями: они простят то что, вы забыли их подкармливать, пересаживать в более просторные вазоны, вовремя полить и даже оставить без хозяйского внимания на длительное время. Этим "титанам" домашнего растительного мира словно все равно. Поэтому их считают идеальными для квартир холостяков, комнат подростков либо очень занятых людей.

Сансевиерия (тещин язык, щучий хвост)

Это неприхотливое растение с очень плотными листьями, которые долго сохраняют влагу, поэтому оно вполне довольствуется самым минимальным вниманием к себе. Сансевиерии абсолютно не страшны сквозняки, редкие поливы и подкормки. Растение вполне можно разместить в глубине комнаты и совсем не пересаживать годами.

Толстянка или "денежное дерево"

Поливать толстянку нужно редко, по причине того, что мясистые, сочные листья удерживают много влаги. Сухой воздух квартиры ей также не повредит. Подкармливать и пересаживать - не нужно. Денежное дерево может расти как на южном окне, так и на северном. Без проблем может в зимний период находиться в прохладном помещении при температуре до 10 градусов.

Аспидистра "чугунное растение"

За способность выдерживать и жару и холод, и прочие катаклизмы, аспидистру по праву называют "чугунным растением". Второе название -  «дружная семейка», за множество листьев на длинных черешках. Аспидистра идеально подойдет для северных комнат, именно там где постоянно не хватает света. Растение легко мирится и с засухой, и с переливами, сквозняком, недостатком подкормок и низкой температурой. 

Традесканция

Традесканция — еще одно симпатичное по виду растение, которое отлично подходит для новичков-цветоводов и лентяев. Разместите ее в любом уголке квартиры и она стойко перенесет недостаток света, редкие пересадки, избыток влаги и ее недостаток. Традесканцию очень легко размножить стеблевыми черенками. Для того, чтобы растение было более пышным, посадите в горшок сразу 4-6 черенков. Лучше всего выращивать такие растения в подвесных горшках.

Нолина, бутылочное дерево, бокарнея

 Суккулентное растение, которое отлично приспособленное к обитанию в условиях пустыни и в холостяцкой "берлоге". Поливать нолину нужно редко, но обильно, что значительно упрощает уход за вазоном. Боккранея подойдет тем, кто длительно отсутствует дома. Нолина спокойно мирится с сухостью воздуха и не требует пересадок. Это нужно делать только тогда, когда корни полностью оплетут ком грунта и вылезут из вазона. Растут эти представители комнатных растений довольно медленно.

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Все по теме:

Домашние растения, Неприхотливые растения, Неприхотливый вазон, Растения для дома, Растения не требующие ухода.
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