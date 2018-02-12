Примеры красивого и уникального оформления спален, которые могут и вам помочь с наиболее практично использовать пространство небольшой комнаты.

Большие вместительные спальни с огромным шкафами и потайной дверью в гардеробную понемногу стали уступать маленьким, в которых едва умещаются пастель и тумба. Подобные комнаты стали набирать большую популярность не только среди западных, но отечественных дизайнеров. Связано это, как утверждаю застройщики, с ростом спроса на жилье с небольшой площадью. Многие просто не в состоянии купить дом, в котором есть 2-3 больших спальных комнат. А вот подобные маленькие спальные более, чем. Мы решили собрать примеры красивого и уникального оформления спален, которые могут и вам помочь с наиболее практично использовать пространство небольшой комнаты.