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Запах псины в квартире: причины и эффективные методы устранения

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Запах собаки в доме
12:02 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Действенные способы, которые помогут справится с этой неприятной проблемой.

Вместе с позитивом и радостью от содержания четвероногого друга нередко появляются и насущные бытовые проблемы, такие как неприятный запах в квартире.

Причины появления собачьего запаха в вашем доме:

Породные особенности

Да, бывает и так. Не все собаки, увы, пахнут цветочками и ванильными шампунями. В целом же, собаки бывают сильно пахучими и практически не имеющими запаха. Например, спаниели и овчарка — наиболее "пахучие" из всех пород.

Гигиенические причины 

Вы снова удивитесь, но собаку следует мыть. Оптимально — раз в месяц, если ваш ласковый и нежный зверь — комнатный. Реже, если животное живет на улице. Скопившиеся в шерсти естественные жиры со временем выделяют весьма неприятный запах. А живущие на коже и размножающиеся дрожжевые грибки усугубляют сию неприятность. Приучите питомца к купанию с "младенчества", и проблема запаха будет решена на 50%.

Сезонные причины 

Запах собаки всегда усиливается летом. Во-первых, питомцу жарко. Это вы можете надеть шорты и майку, а собаке раздеваться некуда. Кроме того, летом собаки часто окунаются во все расположенные возле дома речки, мелкие водоемы и даже лужи, чтобы остудиться. А шерсть при намокании всегда пахнет резко-кисловато. Да и различные микроорганизмы активнее размножаются в мокрой шерсти, что тоже ароматности не добавляет.

Болезни 

Если вы купаете питомца регулярно с лечебным шампунем, правильно сушите, кормите, выгуливаете, а он все равно пахнет — обращайтесь к врачу. Сильный неприятный запах может быть симптомом инфекции, заболеваний печени или ЖКТ, ушей, аллергии, абсцессов и даже онкологии. 

Вы удивитесь, но самая распространенная причина таких "ароматов" — банальная лень хозяев. Соблюдая элементарные правила, в доме не будет пахнуть собакой.

1. Чаще стирать чехол от матраса или подстилки питомца - минимум раз в неделю. Также мойте его игрушки и место кормления.

2. Регулярно делать влажную уборку с добавлением дезинфицирующих средств.

3. Пылесосить все участки квартиры, где скапливается шерсть (один из источников запаха).

4. Протирать пол после мытья раствором уксуса.

5. Используйте чехлы для мебели - их легче постирать, нежели саму мебель.

6. После прогулки мойте и вытирайте питомцу лапы, у длинношерстных пород просушивайте шерсть и не разрешайте "обтираться" об мебель.

Придерживаясь этих рекомендаций и приучив к ним своего питомца, его содержание не доставит вам неудобств.

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Дом и сад, Домашние хитрости, Запах псины, Как избавиться от запаха псины, Полезные советы, Хитрости для дома.
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