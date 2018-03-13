Фотограф Бритт М. путешествует по своей родине и фотографирует заброшенные дома, истории которых так и останутся загадкой.

Норвегия - потрясающе красивая страна, которая является одним из самых популярных туристических направлений. Маленькие острова, белые пляжи и кристально чистые водоемы в окружении горных вершин создают впечатляющий пейзаж. Тем не менее, даже живописнейшие регионы все больше страдают от депопуляции. Фотограф Бритт М. путешествует по своей родине и фотографирует заброшенные дома, истории которых так и останутся загадкой.