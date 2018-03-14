Частный дом в португальском поселке.

ColectivArquitectura занимались разработкой частного дома в поселке Грандола, Португалия. Месторасположение дома было выбрано с целью обеспечить наиболее широкий обзор местности, двора с западной стороны здания и подъездных путей. Очертания дома напоминают комбинацию параллелепипедов, за счет чего внутренние дворики приобретают неправильные контуры и стирается грань между внутренними и наружными объемами. Динамичность композиции достигается благодаря сочетанию проемов, разнице высот помещений кухни и гостиной, вертикальному дымоходу. Дом ориентирован с севера на юг. Спальня хозяев с индивидуальной туалетной комнатой находится в северном торце, за ней следуют гостиная с более высокими потолками, затем кухня с подсобными помещениями и помещение с двумя ванными комнатами. Гостиная имеет выход во внутренний двор с бассейном, расположенным вдоль восточного фасада. Двор вымощен уличной террасной доской.