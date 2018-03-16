Вещи в доме, которые вызывают усталость.

Вы чувствуете себя бодрым молодцем весь рабочий день, но, едва переступив порог дома, готовы впасть в спячку? Не в состоянии поднять себя с постели в выходные? Что ж, если всё вышеописанное звучит до боли знакомо, на то может быть две причины: или вы хронически устаёте на работе, или виной тому обстановка в доме. Оглядитесь вокруг: вот эти 10 вещей незаметно провоцируют усталость. А они есть почти в каждом доме. Наш организм – удивительно сложен, но хрупок одновременно. И даже незначительные, казалось бы, раздражители извне способны нарушить хрупкий баланс и привести к неожиданным последствиям. К примеру, вот эти 10 вполне безобидных и привычных вещей могут быть причиной нарушения сна и даже хронического чувства усталости.