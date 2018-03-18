Одноэтажное здание представляет собой композицию из двух параллельных горизонтальных плит.

В проекте Резиденции F, расположенной в префектуре Гифу, Япония, студия Shinichi Ogawa & Associates доводит принципы минималистической эстетики до своего предела. Одноэтажное здание площадью 169 квадратных метров представляет собой композицию из двух параллельных горизонтальных плит — основания и перекрытия — с прямоугольной конструкцией из стекла и стали между ними. Белые стерильные поверхности интерьеров не допускают ни одной случайной линии или детали. Кухня, столовая и гостиная объединены в общее пространство открытой планировки. По другую сторону от разделительной стены находятся столь же строгие спальни. Стеклянные раздвижные двери открывают доступ к опоясывающей постройку платформе и позволяют потоку воздуха свободно циркулировать в помещении. Расположенный перед домом прямоугольный пруд отражает чёткие формы здания, а его геометрический силуэт благородно вырисовывается на фоне холмистого ландшафта.