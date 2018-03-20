Некоторые монументальные библиотеки, будто бы молчаливые стражи будущего, переполнены знаниями и информацией.

Некоторые монументальные библиотеки, будто бы молчаливые стражи будущего, переполнены знаниями и информацией. В своем величии они успешно переплетают культуру и архитектуру в нечто единое. И пока книжный червь внутри нас мечтает посетить эти библиотеки и потрогать все эти бесконечные стеллажи, в мире уже есть человек, занимающийся этим профессионально: Томас Гиньяр (Thomas Guignard). После переезда в Канаду швейцарский библиотекарь и фотограф специально путешествовал и снимал самые красивые библиотеки в мире. Для этого у него есть даже отдельный инстаграм.